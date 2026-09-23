Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600
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Характеристики
Описание товара Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600
Эффективный помощник для комплексной уборки дома или офиса. Благодаря мощности всасывания 220 Вт и функции сухой и влажной очистки он легко удаляет пыль, грязь и пятна с поверхностей, ковров и обивки мебели. Емкий резервуар объемом 1,6 л обеспечивает продолжительную работу без частых опустошений, а регулировка мощности позволяет адаптировать прибор к любым задачам. Устройство оснащено двумя практичными насадками: для глубокой очистки мебели и для самоочистки. Гибкий гофрированный шланг и 5-метровый шнур обеспечивают свободу передвижения, а индикатор заполнения контейнера помогает контролировать процесс уборки. Компактный дизайн и легкий вес делают его удобным для хранения и перемещения. GARLYN SP-600 сочетает надежность и простоту эксплуатации. Микрофильтры и система сбора жидкости обеспечивают долговечность работы, а гарантия на 1 год подтверждает качество. Идеальный выбор для тех, кто ценит чистоту и экономию времени!
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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