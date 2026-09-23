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Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel

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Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 1
Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 2
Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 3
Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 4
Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 5
Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 6
Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 7
Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 8
Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 9
Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал диска
алюминий
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 1
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 2
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 3
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 4
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 5
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 6
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 7
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 8
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 9
  • Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737099
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал диска
алюминий
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х3
Вес, г.
70

Описание товара Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel

Армированная алюминием леска для триммера Denzel ALUFLEX 96834 квадратного сечения, толщиной 2,4 мм и длиной 15 мм, в блистере, предназначена для скашивания густой травы и растений с толстыми стеблями. Отличается повышенной износостойкостью. Заправляется в катушку электрического триммера или бензотриммера с объемом двигателя 25-52 см3. Леска будет полезна владельцам дачных участков

Отзывы о товаре Леска для триммера армированная алюминием квадратная, 2,4мм х 15м, блистер ALUFLEX Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал диска
алюминий
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Армированная алюминием леска для триммера Denzel ALUFLEX 96834 квадратного сечения, толщиной 2,4 мм и длиной 15 мм, в блистере, предназначена для скашивания густой травы и растений с толстыми стеблями. Отличается повышенной износостойкостью. Заправляется в катушку электрического триммера или бензотриммера с объемом двигателя 25-52 см3. Леска будет полезна владельцам дачных участков
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