Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185)
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Характеристики
Описание товара Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185)
Двухкомпонентная квадратная витая леска Denzel EXTRA CORD 96185 размером 2,4 мм х 15 м предназначена для триммеров с электрическим и бензиновым двигателем мощностью до 1,5 кВт. Подходит как для поддержания красоты газона, так и для срезания высокой сорной травы и зарослей молодого кустарника. Благодаря высокопрочному сердечнику и гибкой внешней оболочке устойчива к нагрузкам и может использоваться на сложных участках.
Преимущества
- Аккуратный рез — леска с квадратным витым сечением и диаметром 2,4 мм не рвет растительность при скашивании, поэтому подстриженная трава не желтеет.
- Эффективность — корд быстро срезает траву, предотвращая перегрузку двигателя.
- Износостойкость — леска изготовлена из двух компонентов (полиамид РА6 и полиамид BASF) и отличается повышенной прочностью.
- Длина 15 м — одного мотка хватит на 2-3 месяца при нерегулярном использовании триммера.
- Удобная упаковка — корд поставляется в блистере, откуда его удобно извлекать, а длительное хранение не приводит к потере эксплуатационных свойств.
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Двухкомпонентная квадратная витая леска Denzel EXTRA CORD 96185 размером 2,4 мм х 15 м предназначена для триммеров с электрическим и бензиновым двигателем мощностью до 1,5 кВт. Подходит как для поддержания красоты газона, так и для срезания высокой сорной травы и зарослей молодого кустарника. Благодаря высокопрочному сердечнику и гибкой внешней оболочке устойчива к нагрузкам и может использоваться на сложных участках.
Преимущества
- Аккуратный рез — леска с квадратным витым сечением и диаметром 2,4 мм не рвет растительность при скашивании, поэтому подстриженная трава не желтеет.
- Эффективность — корд быстро срезает траву, предотвращая перегрузку двигателя.
- Износостойкость — леска изготовлена из двух компонентов (полиамид РА6 и полиамид BASF) и отличается повышенной прочностью.
- Длина 15 м — одного мотка хватит на 2-3 месяца при нерегулярном использовании триммера.
- Удобная упаковка — корд поставляется в блистере, откуда его удобно извлекать, а длительное хранение не приводит к потере эксплуатационных свойств.
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