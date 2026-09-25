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Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) купить с доставкой в Москве
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Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185)

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Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 1
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 2
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 3
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 4
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 5
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 6
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 7
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 8
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 9
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 10
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 11
Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
2.4
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 1
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 2
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 3
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 4
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 5
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 6
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 7
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 8
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 9
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 10
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 11
  • Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185)
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
2.4
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х3
Вес, г.
70

Описание товара Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185)

Двухкомпонентная квадратная витая леска Denzel EXTRA CORD 96185 размером 2,4 мм х 15 м предназначена для триммеров с электрическим и бензиновым двигателем мощностью до 1,5 кВт. Подходит как для поддержания красоты газона, так и для срезания высокой сорной травы и зарослей молодого кустарника. Благодаря высокопрочному сердечнику и гибкой внешней оболочке устойчива к нагрузкам и может использоваться на сложных участках.

Преимущества

  • Аккуратный рез — леска с квадратным витым сечением и диаметром 2,4 мм не рвет растительность при скашивании, поэтому подстриженная трава не желтеет.
  • Эффективность — корд быстро срезает траву, предотвращая перегрузку двигателя.
  • Износостойкость — леска изготовлена из двух компонентов (полиамид РА6 и полиамид BASF) и отличается повышенной прочностью.
  • Длина 15 м — одного мотка хватит на 2-3 месяца при нерегулярном использовании триммера.
  • Удобная упаковка — корд поставляется в блистере, откуда его удобно извлекать, а длительное хранение не приводит к потере эксплуатационных свойств.

Отзывы о товаре Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
2.4
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание

Двухкомпонентная квадратная витая леска Denzel EXTRA CORD 96185 размером 2,4 мм х 15 м предназначена для триммеров с электрическим и бензиновым двигателем мощностью до 1,5 кВт. Подходит как для поддержания красоты газона, так и для срезания высокой сорной травы и зарослей молодого кустарника. Благодаря высокопрочному сердечнику и гибкой внешней оболочке устойчива к нагрузкам и может использоваться на сложных участках.

Преимущества

  • Аккуратный рез — леска с квадратным витым сечением и диаметром 2,4 мм не рвет растительность при скашивании, поэтому подстриженная трава не желтеет.
  • Эффективность — корд быстро срезает траву, предотвращая перегрузку двигателя.
  • Износостойкость — леска изготовлена из двух компонентов (полиамид РА6 и полиамид BASF) и отличается повышенной прочностью.
  • Длина 15 м — одного мотка хватит на 2-3 месяца при нерегулярном использовании триммера.
  • Удобная упаковка — корд поставляется в блистере, откуда его удобно извлекать, а длительное хранение не приводит к потере эксплуатационных свойств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска двухкомпонентная для триммера квадратная витая 2,4мм х 15м, EXTRA CORD Denzel (96185) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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