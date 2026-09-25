Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
В наличии
Код товара: 737088
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 460 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826)
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96826 толщиной 4,0 мм и длиной 106 м, на DIN-катушке, имеет сечение «витой квадрат» и предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, мелких кустарников и сорняков. Эффективна даже при использовании на замусоренной территории. Используется на бензотриммерах с объемом двигателя более 52 см3.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитЛеска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 2,0мм х 357м,...
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитЛеска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 2,4мм х 243м,...
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитЛеска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 2,7мм х 196м,...
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитЛеска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 3,0мм х 163м,...
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитЛеска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитЛеска для триммера STEHER КРУГ 75005-3.0, 3,0 мм, 240 м
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитЛеска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЛеска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-3.0, 3,0 мм, 240 м
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-2.4, 2,4 мм, 400 м
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-3.0, 3,0 мм, 240 м
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-3.0, 3,0 мм, 240 м
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96826 толщиной 4,0 мм и длиной 106 м, на DIN-катушке, имеет сечение «витой квадрат» и предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, мелких кустарников и сорняков. Эффективна даже при использовании на замусоренной территории. Используется на бензотриммерах с объемом двигателя более 52 см3.
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 4,0мм х 106м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96826)