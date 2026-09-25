Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 2,7мм х 196м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96824)
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Характеристики
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 737086
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 2,7мм х 196м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96824)
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96824 размером 2,7 мм х 196 м, с сечением «витой квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Предназначена для бензотриммеров с объемом двигателя 25-52 см3. Устойчива к излому, что облегчает ее заправку в катушку. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.
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Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96824 размером 2,7 мм х 196 м, с сечением «витой квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Предназначена для бензотриммеров с объемом двигателя 25-52 см3. Устойчива к излому, что облегчает ее заправку в катушку. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.
Леска для триммера двухкомпонентная витой квадрат, 2,7мм х 196м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96824) - стоимость товара 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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