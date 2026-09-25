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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821)

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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 5
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 5
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737083
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96821 размером 4,0 мм х 62 м, с сечением «квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории Заправляется в катушку мощных бензотриммеров Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96821 размером 4,0 мм х 62 м, с сечением «квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории Заправляется в катушку мощных бензотриммеров Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 4,0мм х 62м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96821) - этот товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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