Top.Mail.Ru
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 5
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 6
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 7
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 8
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 9
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
2.7
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 5
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 6
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 7
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 8
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 9
  • Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737081
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
2.7
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96819 размером 2,7 мм х 138 м, с сечением «квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Заправляется в катушку бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.7
Форма сечения
квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
2.7
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96819 размером 2,7 мм х 138 м, с сечением «квадрат», на DIN-катушке, используется для скашивания густых зарослей травы и сорных растений на дачном участке и придомовой территории. Заправляется в катушку бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Благодаря острым граням леска успешно справляется с толстыми, жесткими стеблями, позволяя быстро обработать участок большой площади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная квадрат, 2,7мм х 138м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96819) - этот товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...