Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813)
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Характеристики
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 737077
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813)
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96813 размером 2,4 х 260 м, с сечением «звезда», поставляется на DIN-катушке и предназначена для скашивания плотных зарослей травы и растений с жесткими стеблями. Заправляется в катушку электротриммеров и бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Обеспечивает агрессивный рез и высокую производительность. Леска пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
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Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96813 размером 2,4 х 260 м, с сечением «звезда», поставляется на DIN-катушке и предназначена для скашивания плотных зарослей травы и растений с жесткими стеблями. Заправляется в катушку электротриммеров и бензокос с объемом двигателя 25-52 см3. Обеспечивает агрессивный рез и высокую производительность. Леска пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Леска для триммера двухкомпонентная звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке EXTRA CORD Denzel (96813) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1300 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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