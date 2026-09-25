Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 737071
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1 350 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806)
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96806 с сечением «зубчатый квадрат», 3,0 мм х 113 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания газонной травы и сорняков. Подходит к триммерам с объемом двигателя 25-52 см3. Корд пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96806 с сечением «зубчатый квадрат», 3,0 мм х 113 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания газонной травы и сорняков. Подходит к триммерам с объемом двигателя 25-52 см3. Корд пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) – стоимость товара 1350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806)