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Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806)

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Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 1
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 2
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 3
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 4
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 5
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 6
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 7
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 8
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 9
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 10
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 11
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 12
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 13
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 14
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 15
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 16
Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 1
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 2
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 3
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 4
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 5
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 6
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 7
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 8
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 9
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 10
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 11
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 12
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 13
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 14
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 15
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 16
  • Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806)
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806)

Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96806 с сечением «зубчатый квадрат», 3,0 мм х 113 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания газонной травы и сорняков. Подходит к триммерам с объемом двигателя 25-52 см3. Корд пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.

Отзывы о товаре Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
3
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96806 с сечением «зубчатый квадрат», 3,0 мм х 113 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания газонной травы и сорняков. Подходит к триммерам с объемом двигателя 25-52 см3. Корд пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера зубчатый квадрат, 3,0мм х 113м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96806) – стоимость товара 1350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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