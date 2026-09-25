Леска для триммера зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96804)
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 737070
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1 380 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96804)
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96804 с сечением «зубчатый квадрат», толщиной 2,4 мм и длиной 172 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, бурьяна и молодого кустарника. Заправляется в катушку бензиновых триммеров с объемом двигателя 25-52 см3 и электрических триммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96804 с сечением «зубчатый квадрат», толщиной 2,4 мм и длиной 172 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, бурьяна и молодого кустарника. Заправляется в катушку бензиновых триммеров с объемом двигателя 25-52 см3 и электрических триммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт.
Леска для триммера зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96804) - купить по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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