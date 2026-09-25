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Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289)

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Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 1
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 2
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 3
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 4
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 5
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 6
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 7
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 8
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 9
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 10
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 11
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 12
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 13
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 14
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 15
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 16
Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
4
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 1
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 2
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 3
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 4
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 5
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 6
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 7
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 8
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 9
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 10
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 11
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 12
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 13
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 14
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 15
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 16
  • Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289)
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289)

Леска для триммера 3,0 мм Denzel арт. 96288 Flex CORD предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, сорняков, борщевика и эффективна для использования на замусоренной территории. Она используется на бензотриммерах более 52 см3

Отзывы о товаре Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Описание
Леска для триммера 3,0 мм Denzel арт. 96288 Flex CORD предназначена для скашивания крупностеблевой растительности, сорняков, борщевика и эффективна для использования на замусоренной территории. Она используется на бензотриммерах более 52 см3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96289) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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