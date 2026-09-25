Леска для триммера круглая, 1,6мм х 408м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96268)
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
1.6
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
1.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
В наличии
Код товара: 737048
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
1.6
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера круглая, 1,6мм х 408м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96268)
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96268 круглого сечения, диаметром 1,6 мм и длиной 408 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания мягкой, молодой травы. Подходит для электрических триммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
1.6
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
1.6
Страна производитель
Китай
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96268 круглого сечения, диаметром 1,6 мм и длиной 408 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания мягкой, молодой травы. Подходит для электрических триммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт.
Леска для триммера круглая, 1,6мм х 408м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96268) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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