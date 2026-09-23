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Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16" WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16" WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ)

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Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MagicBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736980
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
MagicBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х33х7
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16" WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ)

Ноутбук Huawei в стильном сером алюминиевом корпусе сочетает большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 и удобный формат для повседневных задач. Изображение выглядит просторным, а встроенная видеокарта подходит для работы с документами, учёбы, веб-сёрфинга и мультимедийных сценариев. За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Быстрый SSD на 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и приложений. При весе 1,75 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для работы дома, в офисе или поездках. Модель оснащена обычным экраном без сенсорного управления и клавиатурой без подсветки. Установлена операционная система DOS.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16" WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
MagicBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Huawei в стильном сером алюминиевом корпусе сочетает большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 и удобный формат для повседневных задач. Изображение выглядит просторным, а встроенная видеокарта подходит для работы с документами, учёбы, веб-сёрфинга и мультимедийных сценариев. За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Быстрый SSD на 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и приложений. При весе 1,75 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для работы дома, в офисе или поездках. Модель оснащена обычным экраном без сенсорного управления и клавиатурой без подсветки. Установлена операционная система DOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook X16 2026 (BRG-X) 16" WUXGA IPS 300N/Ultra 125H/16GB/SSD512GB/Intel Arc/DOS/Space Gray (5301ARGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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