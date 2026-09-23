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Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg

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Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 1
Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 2
Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 3
Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 4
Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 5
Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Colorful X16 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 1
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 2
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 3
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 4
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 5
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736977
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Характеристики

Бренд
Colorful
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful X16 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х11
Вес, кг.
3.9

Описание товара Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg

**Игровой ноутбук Colorful X16 Pro — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Colorful X16 Pro — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Colorful X16 Pro?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5 14450HX с 10 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при многозадачности. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 (115W) с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 для реалистичной графики и плавного игрового процесса. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц — наслаждайтесь каждым кадром! Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком приятной и удобной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус белого цвета; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч); * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для проводного подключения к сети. Вес ноутбука всего 2,6 кг — берите его с собой куда угодно! Colorful X16 Pro — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. Погрузитесь в мир игр и работы с Colorful X16 Pro!

Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg




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Характеристики
Бренд
Colorful
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful X16 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Colorful X16 Pro — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Colorful X16 Pro — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Colorful X16 Pro?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5 14450HX с 10 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при многозадачности. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 (115W) с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 для реалистичной графики и плавного игрового процесса. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц — наслаждайтесь каждым кадром! Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком приятной и удобной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус белого цвета; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч); * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для проводного подключения к сети. Вес ноутбука всего 2,6 кг — берите его с собой куда угодно! Colorful X16 Pro — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. Погрузитесь в мир игр и работы с Colorful X16 Pro!
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Отзывы


Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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