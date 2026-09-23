Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg
**Игровой ноутбук Colorful X16 Pro — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Colorful X16 Pro — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Colorful X16 Pro?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5 14450HX с 10 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при многозадачности. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 (115W) с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 для реалистичной графики и плавного игрового процесса. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц — наслаждайтесь каждым кадром! Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком приятной и удобной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус белого цвета; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (60 Вт·ч); * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для проводного подключения к сети. Вес ноутбука всего 2,6 кг — берите его с собой куда угодно! Colorful X16 Pro — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. Погрузитесь в мир игр и работы с Colorful X16 Pro!
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Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X16 Pro-HP56A16512S-W-C2A Intel Core i5-14450HX/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg