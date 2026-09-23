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Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg

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Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 1
Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 2
Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 3
Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 4
Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 5
Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Colorful X16 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 1
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 2
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 3
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 4
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 5
  • Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736976
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Характеристики

Бренд
Colorful
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Colorful X16 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х11
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg

Ноутбук Colorful в стильном белом корпусе с 16-дюймовым IPS-экраном высокой чёткости (2560x1600) подарит насыщенное изображение и максимальный комфорт для работы и развлечений. За счёт мощного 16-ядерного процессора Intel и дискретной видеокарты с 8 Гб видеопамяти ноутбук отлично подойдёт для запуска требовательных программ и современных игр. Быстрая оперативная память DDR5 легко справится с многозадачностью. Устройство весит 2,6 кг — оптимальное решение для тех, кто ищет баланс между мобильностью и производительностью. Установленная Windows 11 Home позволяет сразу приступить к работе или учёбе. Современный Li-Pol аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу на протяжении дня.

Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg




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Характеристики
Бренд
Colorful
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Colorful X16 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Colorful в стильном белом корпусе с 16-дюймовым IPS-экраном высокой чёткости (2560x1600) подарит насыщенное изображение и максимальный комфорт для работы и развлечений. За счёт мощного 16-ядерного процессора Intel и дискретной видеокарты с 8 Гб видеопамяти ноутбук отлично подойдёт для запуска требовательных программ и современных игр. Быстрая оперативная память DDR5 легко справится с многозадачностью. Устройство весит 2,6 кг — оптимальное решение для тех, кто ищет баланс между мобильностью и производительностью. Установленная Windows 11 Home позволяет сразу приступить к работе или учёбе. Современный Li-Pol аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу на протяжении дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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