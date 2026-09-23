Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg
Ноутбук Colorful в стильном белом корпусе с 16-дюймовым IPS-экраном высокой чёткости (2560x1600) подарит насыщенное изображение и максимальный комфорт для работы и развлечений. За счёт мощного 16-ядерного процессора Intel и дискретной видеокарты с 8 Гб видеопамяти ноутбук отлично подойдёт для запуска требовательных программ и современных игр. Быстрая оперативная память DDR5 легко справится с многозадачностью. Устройство весит 2,6 кг — оптимальное решение для тех, кто ищет баланс между мобильностью и производительностью. Установленная Windows 11 Home позволяет сразу приступить к работе или учёбе. Современный Li-Pol аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу на протяжении дня.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i7, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Белые, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X16 Pro-HD76A3201TS-W-C2A Intel Core i7-14650HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5060 (115W) 8Gb/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/Win11/RJ-45/White/2.6kg