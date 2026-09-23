Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg
Colorful создал ноутбук для тех, кому важно работать быстро и с комфортом. Мощный 24-ядерный процессор Intel легко справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Современная дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти оценят геймеры и те, кто работает с графикой — плавная картинка даже при серьёзных нагрузках всегда под рукой. Яркий IPS-экран с высоким разрешением 2560x1600 подарит насыщенные цвета и чёткое изображение. Более быстрая оперативная память стандарта DDR5 поможет мгновенно запускать программы и сохранять высокий темп работы. Вес ноутбука 2,35 кг — это баланс между производительностью и мобильностью, а стильный серый корпус из пластика придаёт устройству современный вид. Windows 11 Home уже предустановлена, можно сразу приступить к работе или развлечениям.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Colorful iGame M16 Origo-HQ97D3201TT-G-C2A Intel Core i9-14900HX/32Gb (2*16 D5)/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/300Hz/Win11/RJ-45/Grey/2.35kg