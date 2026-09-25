Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg
Компактный 14-дюймовый ноутбук Huawei с элегантным алюминиевым корпусом выглядит стильно и современно. Высокое разрешение OLED-экрана 2880x1920 раскрывает насыщенные цвета и мельчайшие детали, а сенсорный экран делает управление особенно удобным. Объёмный SSD на 1024 Гб сохранит огромную коллекцию файлов и нужных программ, 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при работе с тяжёлыми задачами. Ноутбук оснащён подсветкой клавиатуры — работать комфортно даже в темноте. Для подключения современных аксессуаров предусмотрен один порт USB Type-C. Модель собирает производительность и стиль в одном устройстве, а встроенная видеокарта идеально подходит для работы и повседневных дел. Лаконичный серый цвет подчеркивает премиальность дизайна.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg