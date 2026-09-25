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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg

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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 1
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 8
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 15
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 16
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 17
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 19
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 20
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 21
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 22
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 23
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 24
Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook D 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 24
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 740 руб. 
Начислим 1084 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736973
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg
67 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D 16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*час
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х7
Вес, кг.
2.47

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg

**Ноутбук Huawei MateBook D16 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Huawei MateBook D16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook D16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (4267 МГц) и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — храните и обрабатывайте большие объёмы данных без задержек. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью подарит удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность картинки. * **Компактность и стиль:** алюминиевый корпус в сером цвете и вес всего 1,68 кг делают ноутбук удобным для переноски. * **Удобство в работе:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком поможет эффективно решать рабочие задачи. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (56 Вт·ч) — дольше работайте без подзарядки; * отсутствие предустановленной ОС — выберите систему по своему вкусу! Huawei MateBook D16 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D 16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*час
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Huawei MateBook D16 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Huawei MateBook D16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook D16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (4267 МГц) и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — храните и обрабатывайте большие объёмы данных без задержек. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью подарит удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность картинки. * **Компактность и стиль:** алюминиевый корпус в сером цвете и вес всего 1,68 кг делают ноутбук удобным для переноски. * **Удобство в работе:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком поможет эффективно решать рабочие задачи. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (56 Вт·ч) — дольше работайте без подзарядки; * отсутствие предустановленной ОС — выберите систему по своему вкусу! Huawei MateBook D16 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете эффективно решать любые задачи!
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Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.68kg - по цене 67740 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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