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Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg

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Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736972
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х7
Вес, кг.
2.71

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg

**Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P — стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Aspire Lite 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Aspire Lite 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-1355U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Ядро процессора: Raptor Lake-U * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), матрицей IPS и матовой поверхностью — чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность картинки. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,6 кг — ноутбук легко брать с собой в поездки и на работу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Дополнительные возможности:** кардридер для microSD, сетевой интерфейс RJ-45 и интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics. **Основные характеристики:** * цвет: серебристый; * тип видеокарты: интегрирована в CPU; * энергоёмкость аккумулятора: 58 Вт·ч. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Acer Aspire Lite 16 вы получите надёжного помощника для решения любых задач!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P — стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Aspire Lite 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Aspire Lite 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-1355U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Ядро процессора: Raptor Lake-U * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), матрицей IPS и матовой поверхностью — чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность картинки. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,6 кг — ноутбук легко брать с собой в поездки и на работу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Дополнительные возможности:** кардридер для microSD, сетевой интерфейс RJ-45 и интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics. **Основные характеристики:** * цвет: серебристый; * тип видеокарты: интегрирована в CPU; * энергоёмкость аккумулятора: 58 Вт·ч. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Acer Aspire Lite 16 вы получите надёжного помощника для решения любых задач!
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Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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