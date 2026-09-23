Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg
**Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P — стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Acer Aspire Lite 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Aspire Lite 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-1355U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Ядро процессора: Raptor Lake-U * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), матрицей IPS и матовой поверхностью — чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность картинки. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,6 кг — ноутбук легко брать с собой в поездки и на работу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Дополнительные возможности:** кардридер для microSD, сетевой интерфейс RJ-45 и интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics. **Основные характеристики:** * цвет: серебристый; * тип видеокарты: интегрирована в CPU; * энергоёмкость аккумулятора: 58 Вт·ч. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Acer Aspire Lite 16 вы получите надёжного помощника для решения любых задач!
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-763P Intel Core i7-1355U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Silver/1.6kg