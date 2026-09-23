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Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-Э-18.6.8-13АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
входит система заземления
Максимальная нагрузка
710
Высота
18U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 490 руб. 
Начислим 611 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736947
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА
37 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
входит система заземления
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Интерфейсы
В основании и крыше предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щёточного ввода
Высота
18U
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х80х60
Вес, кг.
50

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА

ШТК-Э-18.6.8-13АА — артикул телекоммуникационного напольного шкафа производителя ЦМО (серия ШТК-ЭКОНОМ). Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в офисных и закрытых промышленных помещениях.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
входит система заземления
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Интерфейсы
В основании и крыше предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щёточного ввода
Высота
18U
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Развернуть
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Китай
Описание
ШТК-Э-18.6.8-13АА — артикул телекоммуникационного напольного шкафа производителя ЦМО (серия ШТК-ЭКОНОМ). Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в офисных и закрытых промышленных помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА - по цене 37490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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