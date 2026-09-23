Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
входит система заземления
Максимальная нагрузка
710
Высота
18U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 490 руб.
В наличии
Код товара: 736947
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37 490 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
входит система заземления
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Интерфейсы
В основании и крыше предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щёточного ввода
Высота
18U
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х80х60
Вес, кг.
50
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА
ШТК-Э-18.6.8-13АА — артикул телекоммуникационного напольного шкафа производителя ЦМО (серия ШТК-ЭКОНОМ). Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в офисных и закрытых промышленных помещениях.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
входит система заземления
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Интерфейсы
В основании и крыше предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN и комплекта щёточного ввода
Высота
18U
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Развернуть
Полезная глубина (мм)
715
Страна производитель
Китай
ШТК-Э-18.6.8-13АА — артикул телекоммуникационного напольного шкафа производителя ЦМО (серия ШТК-ЭКОНОМ). Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в офисных и закрытых промышленных помещениях.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА - по цене 37490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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