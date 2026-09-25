Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло черный ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло черный ШТК-М-48.6.8-1ААА-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — солидное решение для размещения крупного оборудования. Его высота 2315 мм и целых 48U позволяют организовать внушительный IT-парк на одной площадке. Впечатляющая максимальная нагрузка в 1200 кг справится с тяжёлыми серверами и массивом техники. Глубина 825 мм и полезная глубина 655 мм подойдут даже для крупногабаритных устройств, а ширина 600 мм обеспечивает свободный доступ и легкость монтажа. Напольное размещение добавляет удобства при эксплуатации и обслуживании, а стильная стеклянная дверь не только защищает технику, но и даёт полный обзор внутреннего содержимого. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид, идеально вписываясь в любую серверную.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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