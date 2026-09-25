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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-44АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-44АА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.12-44АА - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.12-44АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.12-44АА - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 48U ЦМО ШТК-М-48.6.12-44АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 920 руб. 
Начислим 1343 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736939
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-44АА
83 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1200
Полезная глубина (мм)
1055
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.24х1.09х0.49
Вес, кг.
170

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-44АА

ЦМО ШТК-М-48.6.12-44АА Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты– IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными перфорированными дверями с ригельными замками и боковыми стенками. Стенка шкафов глубиной 600 и 800 мм состоит из одного легкосъемного бокового элемента с точечными замками, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – из двух. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-44АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1200
Полезная глубина (мм)
1055
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Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО ШТК-М-48.6.12-44АА Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты– IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными перфорированными дверями с ригельными замками и боковыми стенками. Стенка шкафов глубиной 600 и 800 мм состоит из одного легкосъемного бокового элемента с точечными замками, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – из двух. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-44АА - по цене 83920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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