Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-88АА
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-88АА
Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты– IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными перфорированными дверями с ригельными замками и боковыми стенками. Стенка шкафов глубиной 600 и 800 мм состоит из одного легкосъемного бокового элемента с точечными замками, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – из двух. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 и 800 мм возможна установка двух вентиляторных модулей серии R-FAN, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – трех. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм, с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ.. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю дверь. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки). Покрытие – краска полимерно-порошковая, шагрень, с предварительным фосфатированием. Шкафы поставляются в разобранном виде и компактно упаковываются в три транспортных места
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-88АА