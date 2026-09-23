Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-3ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Особенности
Съемная стенка
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736936
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Особенности
Съемная стенка
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.52х0.5
Вес, кг.
134.3
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-3ААА
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Особенности
Съемная стенка
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1000
Развернуть
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Китай
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-3ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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