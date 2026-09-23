Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-3ААА купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-3ААА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.10-3AAA - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.10-3AAA - фото 2
Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.10-3AAA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1010
Высота
42U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.10-3AAA - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.10-3AAA - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.10-3AAA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736932
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.5х0.42
Вес, кг.
159

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-3ААА

Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров (сталь 2мм.). Легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость, в зависимости от модификации возможна распределенная нагрузка до 1010 кг. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки надежно фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками.Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-38U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-47U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN. Для установки модуля демонтируется заглушка в крыше либо основании шкафа, и модуль надежно фиксируется винтами. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм возможна установка двух вентиляторных модулей, в шкафы глубиной 1000 мм - трех модулей. Крыша имеет дополнительную перфорацию и заглушенные отверстия под кабельные вводы - 55х420 мм, в них предусмотрена установка комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов КВ-Щ-55.210А. Основание шкафа имеет такие же заглушенные отверстия под кабельные вводы - 55х420 мм, в которые устанавливается комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов щеточного ввода КВ-Щ-55.210А, а на боковых поверхностях основания (кроме фасада) - три кабельных ввода размером 250х62 мм (установка щеточного ввода не предусмотрена). В основание шкафа установлены винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола. Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. В ШТК-М шириной 800 мм. предусмотрено дополнительное пространство для организации коммутационного кабеля. Шкафы поставляются разобранными, в компактной упаковке. ШТК-М высотой 18-27U упакованы в два транспортных места, 33-47U в три места.Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов).

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-3ААА




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров (сталь 2мм.). Легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость, в зависимости от модификации возможна распределенная нагрузка до 1010 кг. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки надежно фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками.Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-38U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-47U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии R-FAN. Для установки модуля демонтируется заглушка в крыше либо основании шкафа, и модуль надежно фиксируется винтами. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм возможна установка двух вентиляторных модулей, в шкафы глубиной 1000 мм - трех модулей. Крыша имеет дополнительную перфорацию и заглушенные отверстия под кабельные вводы - 55х420 мм, в них предусмотрена установка комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов КВ-Щ-55.210А. Основание шкафа имеет такие же заглушенные отверстия под кабельные вводы - 55х420 мм, в которые устанавливается комплекта щеточного ввода КВ-Щ-55.420А либо двух комплектов щеточного ввода КВ-Щ-55.210А, а на боковых поверхностях основания (кроме фасада) - три кабельных ввода размером 250х62 мм (установка щеточного ввода не предусмотрена). В основание шкафа установлены винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола. Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. В ШТК-М шириной 800 мм. предусмотрено дополнительное пространство для организации коммутационного кабеля. Шкафы поставляются разобранными, в компактной упаковке. ШТК-М высотой 18-27U упакованы в два транспортных места, 33-47U в три места.Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-3ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...