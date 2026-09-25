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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.8-4AAA - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.8-4AAA - фото 2
Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.8-4AAA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
650
Высота
42U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.8-4AAA - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.8-4AAA - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 42U ЦМО ШТК-М-42.6.8-4AAA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 590 руб. 
Начислим 1034 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736931
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА
64 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
650
Высота
42U
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.5х0.38
Вес, кг.
138

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА

Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров (сталь 2мм.). Легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость, в зависимости от модификации возможна распределенная вертикальная нагрузка до 650 кг. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки надежно фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-38U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-47U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется винтами. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм. возможна установка двух вентиляторных модулей, в шкафы глубиной 1000 мм. трех модулей. Крыша имеет дополнительную перфорацию и кабельный ввод - 290х50 мм, основание три кабельных ввода - 250х62 мм. В основание шкафа предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола. Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. В ШТК-М шириной 800 мм. предусмотрено дополнительное пространство для организации коммутационного кабеля. Шкафы поставляются разобранными, в компактной упаковке. ШТК-М высотой 18-27U упакованы в два транспортных места, 33-47U в три места. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)"

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
650
Высота
42U
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров (сталь 2мм.). Легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость, в зависимости от модификации возможна распределенная вертикальная нагрузка до 650 кг. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки надежно фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-38U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-47U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется винтами. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм. возможна установка двух вентиляторных модулей, в шкафы глубиной 1000 мм. трех модулей. Крыша имеет дополнительную перфорацию и кабельный ввод - 290х50 мм, основание три кабельных ввода - 250х62 мм. В основание шкафа предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола. Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. В ШТК-М шириной 800 мм. предусмотрено дополнительное пространство для организации коммутационного кабеля. Шкафы поставляются разобранными, в компактной упаковке. ШТК-М высотой 18-27U упакованы в два транспортных места, 33-47U в три места. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА - по цене 64590 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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