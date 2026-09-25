Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм стекло черный ШТК-М-36.6.8-1ААА-9005
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм стекло черный ШТК-М-36.6.8-1ААА-9005
Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-36U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-48U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм, с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю дверь. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки). Покрытие – краска полимерно-порошковая, шагрень, с предварительным фосфатированием. Шкафы поставляются в разобранном виде и компактно упаковываются в три транспортных места. Обновленная конструкция: • Новая конструкция рам с полузамкнутым профилем позволила увеличить несущую способность шкафа до 1200 кг. Также благодаря ей шкафы соединяются между собой без дополнительных крепёжных элементов. Внутренняя поверхность рам по вертикали получила перфорацию, создающую дополнительное монтажное пространство для установки органайзеров, шин заземления и прочих аксессуаров.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 59 480 руб.14870 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 1000мм стекло серый ШТК-М-36.6.10-1ААА
-
В наличииЦена 60 290 руб.15073 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44...
-
В наличииЦена 60 990 руб.15248 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА
-
В наличииЦена 61 520 руб.15380 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-М-30.6.10-1ААА
-
В наличииЦена 61 520 руб.15380 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло черный ШТК-М-30.6.10-1ААА-9...
-
В наличииЦена 61 610 руб.15403 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 800мм стекло серый ШТК-М-36.6.8-1ААА
-
В наличииЦена 62 220 руб.15555 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-М-42.6.6-1ААА
-
В наличииЦена 63 420 руб.15855 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-48А...
-
В наличииЦена 64 590 руб.16148 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА
-
В наличииЦена 65 380 руб.16345 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44...
-
В наличииЦена 66 080 руб.16520 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА
-
В наличииЦена 67 670 руб.16918 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм стекло черный ШТК-М-36.6.8-1ААА-9005