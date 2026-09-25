Шкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло черный ШТК-М-30.6.10-1ААА-9005
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло черный ШТК-М-30.6.10-1ААА-9005
Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-36U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-48U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм, с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят).
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 59 480 руб.14870 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 1000мм стекло серый ШТК-М-36.6.10-1ААА
-
В наличииЦена 60 290 руб.15073 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44...
-
В наличииЦена 60 990 руб.15248 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА
-
В наличииЦена 61 520 руб.15380 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-М-30.6.10-1ААА
-
В наличииЦена 61 610 руб.15403 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 800мм стекло серый ШТК-М-36.6.8-1ААА
-
В наличииЦена 62 220 руб.15555 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-М-42.6.6-1ААА
-
В наличииЦена 63 420 руб.15855 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-48А...
-
В наличииЦена 64 590 руб.16148 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА
-
В наличииЦена 65 380 руб.16345 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44...
-
В наличииЦена 66 080 руб.16520 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА
-
В наличииЦена 67 670 руб.16918 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА
-
В наличииЦена 68 020 руб.17005 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм перфорация серый ШТК-М-30.6.10-44А...
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло черный ШТК-М-30.6.10-1ААА-9005