Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-3ААА купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-3ААА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф телекоммуникационный напольный 24U ЦМО ШТК-М-24.6.10-3ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 670 руб. 
Начислим 763 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-3ААА
47 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1025
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.89х0.48
Вес, кг.
78.1

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-3ААА

Шкаф телекоммуникационный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Лёгок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединённых комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорация под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом или дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18–36U дверь фиксируется усиленным точечным замком, в 42–48U – ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 °. Усиленная конструкция допускает распределённую статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 мм возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212 ? 110 мм и/или 422 ? 55 мм с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырёх сторон: через боковые легкосъёмные стенки, переднюю и заднюю двери.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-3ААА




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1025
Полезная глубина (мм)
855
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф телекоммуникационный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Лёгок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединённых комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорация под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом или дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18–36U дверь фиксируется усиленным точечным замком, в 42–48U – ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 °. Усиленная конструкция допускает распределённую статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 мм возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212 ? 110 мм и/или 422 ? 55 мм с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырёх сторон: через боковые легкосъёмные стенки, переднюю и заднюю двери.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-3ААА - по цене 47670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...