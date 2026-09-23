Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 24U 800мм стекло серый ШТК-М-24.6.8-1ААА купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 24U 800мм стекло серый ШТК-М-24.6.8-1ААА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф телекоммуникационный напольный 24U ЦМО ШТК-М-24.6.8-1ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736914
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.75х0.43
Вес, кг.
22.2

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 800мм стекло серый ШТК-М-24.6.8-1ААА

Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-36U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-48U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм, с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю дверь. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки).

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 800мм стекло серый ШТК-М-24.6.8-1ААА




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф серверный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Легок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорацию под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-36U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-48U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 градусов. Усиленная конструкция допускает распределенную статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212х110 мм и/или 422х55 мм, с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю дверь. В базовой комплектации шкаф имеет четыре оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 24U 800мм стекло серый ШТК-М-24.6.8-1ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...