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Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм стекло черный ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм стекло черный ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005

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Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
270
Высота
18U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736911
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
270
Высота
18U
Высота (мм)
960
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х75х20
Вес, кг.
54

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм стекло черный ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005

Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров (сталь 2мм.). Легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость, в зависимости от модификации возможна распределенная вертикальная нагрузка до 650 кг. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки надежно фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-38U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-47U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется винтами. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм. возможна установка двух вентиляторных модулей, в шкафы глубиной 1000 мм. трех модулей. Крыша имеет дополнительную перфорацию и кабельный ввод - 290х50 мм, основание три кабельных ввода - 250х62 мм. В основание шкафа предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола. Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. В ШТК-М шириной 800 мм. предусмотрено дополнительное пространство для организации коммутационного кабеля. Шкафы поставляются разобранными, в компактной упаковке. ШТК-М высотой 18-27U упакованы в два транспортных места, 33-47U в три места.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм стекло черный ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
270
Высота
18U
Высота (мм)
960
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров (сталь 2мм.). Легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость, в зависимости от модификации возможна распределенная вертикальная нагрузка до 650 кг. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки надежно фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-38U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-47U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется винтами. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм. возможна установка двух вентиляторных модулей, в шкафы глубиной 1000 мм. трех модулей. Крыша имеет дополнительную перфорацию и кабельный ввод - 290х50 мм, основание три кабельных ввода - 250х62 мм. В основание шкафа предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола. Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. В ШТК-М шириной 800 мм. предусмотрено дополнительное пространство для организации коммутационного кабеля. Шкафы поставляются разобранными, в компактной упаковке. ШТК-М высотой 18-27U упакованы в два транспортных места, 33-47U в три места.
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Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм стекло черный ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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