Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм стекло черный ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм стекло черный ШТК-М-18.6.6-1ААА-9005
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Класс защиты IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров (сталь 2мм.). Легок в сборке. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость, в зависимости от модификации возможна распределенная вертикальная нагрузка до 650 кг. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки надежно фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18-38U, дверь фиксируется усиленным точечным замком, 42-47U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется винтами. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм. возможна установка двух вентиляторных модулей, в шкафы глубиной 1000 мм. трех модулей. Крыша имеет дополнительную перфорацию и кабельный ввод - 290х50 мм, основание три кабельных ввода - 250х62 мм. В основание шкафа предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола. Возможна установка поворотных роликов различной нагрузочной способности (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. В ШТК-М шириной 800 мм. предусмотрено дополнительное пространство для организации коммутационного кабеля. Шкафы поставляются разобранными, в компактной упаковке. ШТК-М высотой 18-27U упакованы в два транспортных места, 33-47U в три места.
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