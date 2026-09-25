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Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА

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Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-3ААА - фото 1
Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-3ААА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
420
Высота
18U
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-3ААА - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный напольный 18U ЦМО ШТК-М-18.6.6-3ААА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 900 руб. 
Начислим 573 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА
34 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
420
Высота
18U
Высота (мм)
960
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х75х20
Вес, кг.
69

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА

Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
420
Высота
18U
Высота (мм)
960
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
450
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА - по цене 34900 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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