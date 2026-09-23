Гарантия качества
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736908
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Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005
ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 Серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 напольного монтажа сборно-разборной конструкции состоит из каркаса, крыши, двух боковых стенок и двух перфорированных дверей (задняя — двустворчатая) универсальной навести с углом открывания 180°. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Для естественной вентиляции предусмотрена перфорация. Две сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C.
Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола, и транспортировочными роликами для перемещения пустого шкафа. Листовые детали покрыты полимерной предварительно фосфатированной порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?2215 мм, вес — 179 кг.
ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 Серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 напольного монтажа сборно-разборной конструкции состоит из каркаса, крыши, двух боковых стенок и двух перфорированных дверей (задняя — двустворчатая) универсальной навести с углом открывания 180°. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Для естественной вентиляции предусмотрена перфорация. Две сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C.
Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола, и транспортировочными роликами для перемещения пустого шкафа. Листовые детали покрыты полимерной предварительно фосфатированной порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?2215 мм, вес — 179 кг.
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.8.10-48АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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