Гарантия качества
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736907
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Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005
ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 Напольный серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 представляет собой сборно-разборную конструкцию. Доступ к оборудованию с четырех сторон обеспечивают съемные боковые стенки и две двери универсальной навести с углом открывания 180°. Задняя дверь выполнена двухстворчатой. Для дополнительной естественной вентиляции предусмотрена перфорация крыши. Сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?1950 мм, вес — 162 кг.
ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 Напольный серверный шкаф ЦМО ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 представляет собой сборно-разборную конструкцию. Доступ к оборудованию с четырех сторон обеспечивают съемные боковые стенки и две двери универсальной навести с углом открывания 180°. Задняя дверь выполнена двухстворчатой. Для дополнительной естественной вентиляции предусмотрена перфорация крыши. Сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?1950 мм, вес — 162 кг.
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-48АА-9005