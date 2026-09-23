Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33.2-9005
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стойка напольная ЦМО 33U 800мм черный СТК-33.2-9005
Универсальные телекоммуникационные стойки ЦМО СТК-33.2-9005 19" предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки ЦМО СТК-33.2-9005 19" имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. Универсальные стойки 19" поставляются в разобранном виде.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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