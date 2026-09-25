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Стойка напольная ЦМО 24U 800мм серый СТК-24.2 купить с доставкой в Москве
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Стойка напольная ЦМО 24U 800мм серый СТК-24.2

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Стойка телекоммуникационная 24U ЦМО СТК-24.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
250
Высота
24U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736900
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
250
Высота
24U
Высота (мм)
1220
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
750
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.22х0.31х0.13
Вес, кг.
16.8

Описание товара Стойка напольная ЦМО 24U 800мм серый СТК-24.2

Универсальные телекоммуникационные стойки 19 предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19 удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки 19 имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19 имеет регулировку полезной глубины - 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. Высота универсальных телекоммуникационных стоек - 24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U. Универсальные стойки 19 поставляются в разобранном виде

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 24U 800мм серый СТК-24.2




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
250
Высота
24U
Высота (мм)
1220
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
750
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Универсальные телекоммуникационные стойки 19 предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19 удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки 19 имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19 имеет регулировку полезной глубины - 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. Высота универсальных телекоммуникационных стоек - 24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U. Универсальные стойки 19 поставляются в разобранном виде
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