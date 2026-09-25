Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 370 руб.
В наличии
Код товара: 736895
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18 370 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Высота (мм)
930
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
86х69х20
Вес, кг.
35.4
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005
Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.650-9005 – стильное и надежное решение для организации IT-инфраструктуры Современные серверные и телекоммуникационные системы требуют не только функционального, но и эстетически привлекательного размещения. Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.650-9005 идеально сочетает в себе надежность, удобство эксплуатации и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для офисов, серверных комнат и центров обработки данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Высота (мм)
930
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Россия
Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.650-9005 – стильное и надежное решение для организации IT-инфраструктуры Современные серверные и телекоммуникационные системы требуют не только функционального, но и эстетически привлекательного размещения. Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.650-9005 идеально сочетает в себе надежность, удобство эксплуатации и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для офисов, серверных комнат и центров обработки данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650-9005 - по цене 18370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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