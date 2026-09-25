Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650.1-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650.1-9005
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 — идеальное решение для организации и защиты критически важной аппаратуры в условиях ограниченного пространства. Этот модель является воплощением надёжности, продуманности и эргономики, созданная для специалистов, которые ценят порядок и бесперебойную работу систем. Конструкция шкафа разработана для настенного монтажа, что позволяет эффективно использовать пространство серверных комнат, офисов или производственных помещений, освобождая ценную площадь пола. Его внушительная высота в восемнадцать унифицированных модулей предоставляет ample-возможности для размещения самого разнообразного активного и пассивного оборудования стандарта девятнадцать дюймов. Это позволяет собрать в одном защищённом месте всё необходимое: от коммутаторов и маршрутизаторов до блоков питания и патч-панелей, обеспечивая централизованное и аккуратное решение.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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