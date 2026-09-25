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Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 18U ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 900 руб. 
Начислим 307 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650.1-9005
16 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
86х69х20
Вес, кг.
23

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650.1-9005

Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 — идеальное решение для организации и защиты критически важной аппаратуры в условиях ограниченного пространства. Этот модель является воплощением надёжности, продуманности и эргономики, созданная для специалистов, которые ценят порядок и бесперебойную работу систем. Конструкция шкафа разработана для настенного монтажа, что позволяет эффективно использовать пространство серверных комнат, офисов или производственных помещений, освобождая ценную площадь пола. Его внушительная высота в восемнадцать унифицированных модулей предоставляет ample-возможности для размещения самого разнообразного активного и пассивного оборудования стандарта девятнадцать дюймов. Это позволяет собрать в одном защищённом месте всё необходимое: от коммутаторов и маршрутизаторов до блоков питания и патч-панелей, обеспечивая централизованное и аккуратное решение.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования ЦМО ШРН-Э-18.650.1-9005 — идеальное решение для организации и защиты критически важной аппаратуры в условиях ограниченного пространства. Этот модель является воплощением надёжности, продуманности и эргономики, созданная для специалистов, которые ценят порядок и бесперебойную работу систем. Конструкция шкафа разработана для настенного монтажа, что позволяет эффективно использовать пространство серверных комнат, офисов или производственных помещений, освобождая ценную площадь пола. Его внушительная высота в восемнадцать унифицированных модулей предоставляет ample-возможности для размещения самого разнообразного активного и пассивного оборудования стандарта девятнадцать дюймов. Это позволяет собрать в одном защищённом месте всё необходимое: от коммутаторов и маршрутизаторов до блоков питания и патч-панелей, обеспечивая централизованное и аккуратное решение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650.1-9005 - по цене 16900 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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