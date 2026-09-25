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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
65
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.650-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 720 руб. 
Начислим 305 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005
16 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х23
Вес, кг.
29

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005

ЦМО ШРН-Э-15.650-9005 — это настенный разборный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-Э, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет монтажную высоту 15U, ширину 600 мм, глубину 650 мм и чёрную окраску (RAL 9005).

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-Э-15.650-9005 — это настенный разборный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-Э, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет монтажную высоту 15U, ширину 600 мм, глубину 650 мм и чёрную окраску (RAL 9005).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005 - по цене 16720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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