Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350.1-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350.1-9005
ЦМО ШРН-Э-15.350.1-9005 Телекоммуникационный шкаф представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из каркаса, крыши, основания, двух боковых стенок с вертикальными направляющими, двух передних направляющих и двери. Реализован в типоразмере 19" по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150–69 (+1 °C… +40 °C) и ГОСТ 14254-96 (IP20). Максимально допустимый суммарный вес установленного оборудования составляет 85 кг. в крыше или основании предусмотрен заглушенный проем для установки вентиляторного модуля (модуль фиксируют шестью винтами, не входящими в комплект поставки шкафа) серии R-FAN-2. Шкаф изготовлен из стали толщиной до 2 мм. Листовые составляющие покрыты порошковой краской черного (RAL 9005) цвета. Поставляется в разобранном виде, упакованным в удобную для транспортировки плоскую коробку. Монтаж — навесной. Это избавляет от необходимости задней стенки — ее функцию выполняет стена. При желании деталь можно купить отдельно. Размер — 600?350?746 мм, вес — 18.63 кг.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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