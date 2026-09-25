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Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350.1-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-Э-15.350.1-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350.1-9005
8 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
77х76х13
Вес, кг.
18.9

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350.1-9005

ЦМО ШРН-Э-15.350.1-9005 Телекоммуникационный шкаф представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из каркаса, крыши, основания, двух боковых стенок с вертикальными направляющими, двух передних направляющих и двери. Реализован в типоразмере 19" по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150–69 (+1 °C… +40 °C) и ГОСТ 14254-96 (IP20). Максимально допустимый суммарный вес установленного оборудования составляет 85 кг. в крыше или основании предусмотрен заглушенный проем для установки вентиляторного модуля (модуль фиксируют шестью винтами, не входящими в комплект поставки шкафа) серии R-FAN-2. Шкаф изготовлен из стали толщиной до 2 мм. Листовые составляющие покрыты порошковой краской черного (RAL 9005) цвета. Поставляется в разобранном виде, упакованным в удобную для транспортировки плоскую коробку. Монтаж — навесной. Это избавляет от необходимости задней стенки — ее функцию выполняет стена. При желании деталь можно купить отдельно. Размер — 600?350?746 мм, вес — 18.63 кг.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО ШРН-Э-15.350.1-9005 Телекоммуникационный шкаф представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из каркаса, крыши, основания, двух боковых стенок с вертикальными направляющими, двух передних направляющих и двери. Реализован в типоразмере 19" по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150–69 (+1 °C… +40 °C) и ГОСТ 14254-96 (IP20). Максимально допустимый суммарный вес установленного оборудования составляет 85 кг. в крыше или основании предусмотрен заглушенный проем для установки вентиляторного модуля (модуль фиксируют шестью винтами, не входящими в комплект поставки шкафа) серии R-FAN-2. Шкаф изготовлен из стали толщиной до 2 мм. Листовые составляющие покрыты порошковой краской черного (RAL 9005) цвета. Поставляется в разобранном виде, упакованным в удобную для транспортировки плоскую коробку. Монтаж — навесной. Это избавляет от необходимости задней стенки — ее функцию выполняет стена. При желании деталь можно купить отдельно. Размер — 600?350?746 мм, вес — 18.63 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло черный ШРН-Э-15.350.1-9005 - по цене 8550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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