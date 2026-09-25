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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 6
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 7
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 8
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
75
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 6
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 7
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 8
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-Э-12.500-9005 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736881
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005
13 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х64х17
Вес, кг.
22.5

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005

ЦМО ШРН-Э-12.500 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-Э-12.500 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005 - по цене 13760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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