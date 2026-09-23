Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 560 руб.
В наличии
Код товара: 736877
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13 560 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
66х62х22
Вес, кг.
23.9
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650
ЦМО ШРН-Э-9.650 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
ЦМО ШРН-Э-9.650 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650 - по цене 13560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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