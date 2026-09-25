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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло черный ШРН-Э-6.650.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло черный ШРН-Э-6.650.1-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.650.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.650.1-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.650.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.650.1-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 360 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736871
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло черный ШРН-Э-6.650.1-9005
11 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
70х69х14
Вес, кг.
28

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло черный ШРН-Э-6.650.1-9005

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-Э-6.650.1-9005 является полностью разборным. Он предназначен для монтажа разнообразной 19-дюймовой аппаратуры активного и пассивного типа. При покупке изделие поставляется в плоской коробке, которую удобно транспортировать и хранить. Использование шкафов серии ШРН-Э наиболее целесообразно, если существуют сложности с установкой сварных конструкций. Размеры этого разборного шкафа ШРН-Э (ВхШхГ): 342х600х650 мм. При этом полезная глубина данного изделия составляет 600 мм. Полезная высота — 6U. Цвет: чёрный (RAL 9005). Конструкция настенного шкафа ШРН-Э образована крышей, дном, дверцей, двумя передними направляющими и двумя съёмными боковыми стенками с точечными замками. Дополнительно может устанавливаться задняя стенка А-ШРН-Х. Все элементы жёстко фиксируются друг к другу за счёт креплений КМ-2-25. Данный тип шкафа исключительно лёгок в сборке.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло черный ШРН-Э-6.650.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-Э-6.650.1-9005 является полностью разборным. Он предназначен для монтажа разнообразной 19-дюймовой аппаратуры активного и пассивного типа. При покупке изделие поставляется в плоской коробке, которую удобно транспортировать и хранить. Использование шкафов серии ШРН-Э наиболее целесообразно, если существуют сложности с установкой сварных конструкций. Размеры этого разборного шкафа ШРН-Э (ВхШхГ): 342х600х650 мм. При этом полезная глубина данного изделия составляет 600 мм. Полезная высота — 6U. Цвет: чёрный (RAL 9005). Конструкция настенного шкафа ШРН-Э образована крышей, дном, дверцей, двумя передними направляющими и двумя съёмными боковыми стенками с точечными замками. Дополнительно может устанавливаться задняя стенка А-ШРН-Х. Все элементы жёстко фиксируются друг к другу за счёт креплений КМ-2-25. Данный тип шкафа исключительно лёгок в сборке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло черный ШРН-Э-6.650.1-9005 - по цене 11360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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