Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650.1
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650.1
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-Э-6.650.1 является полностью разборным. Он предназначен для монтажа разнообразной 19-дюймовой аппаратуры активного и пассивного типа. При покупке изделие поставляется в плоской коробке, которую удобно транспортировать и хранить. Использование шкафов серии ШРН-Э наиболее целесообразно, если существуют сложности с установкой сварных конструкций. Размеры этого разборного шкафа ШРН-Э (ВхШхГ): 342х600х650 мм. При этом полезная глубина данного изделия составляет 600 мм. Полезная высота — 6U. Цвет: серый (RAL 7035). Конструкция настенного шкафа ШРН-Э образована крышей, дном, дверцей, двумя передними направляющими и двумя съёмными боковыми стенками с точечными замками. Дополнительно может устанавливаться задняя стенка А-ШРН-Х. Все элементы жёстко фиксируются друг к другу за счёт креплений КМ-2-25. Данный тип шкафа исключительно лёгок в сборке.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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