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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.500-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.500-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.500-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-Э-6.500-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736868
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х52х17
Вес, кг.
16.6

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500-9005

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-Э-6.350-9005 является полностью разборным. Он предназначен для монтажа разнообразной 19-дюймовой аппаратуры активного и пассивного типа. При покупке изделие поставляется в плоской коробке, которую удобно транспортировать и хранить. Использование шкафов серии ШРН-Э наиболее целесообразно, если существуют сложности с установкой сварных конструкций. Размеры этого разборного шкафа ШРН-Э (ВхШхГ): 342х600х350 мм. При этом полезная глубина данного изделия составляет 300 мм. Полезная высота — 6U. Цвет: чёрный (RAL 9005). Конструкция настенного шкафа ШРН-Э образована крышей, дном, дверцей, двумя передними направляющими и двумя съёмными боковыми стенками с точечными замками. Дополнительно может устанавливаться задняя стенка А-ШРН-Х. Все элементы жёстко фиксируются друг к другу за счёт креплений КМ-2-25. Данный тип шкафа исключительно лёгок в сборке.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-Э-6.350-9005 является полностью разборным. Он предназначен для монтажа разнообразной 19-дюймовой аппаратуры активного и пассивного типа. При покупке изделие поставляется в плоской коробке, которую удобно транспортировать и хранить. Использование шкафов серии ШРН-Э наиболее целесообразно, если существуют сложности с установкой сварных конструкций. Размеры этого разборного шкафа ШРН-Э (ВхШхГ): 342х600х350 мм. При этом полезная глубина данного изделия составляет 300 мм. Полезная высота — 6U. Цвет: чёрный (RAL 9005). Конструкция настенного шкафа ШРН-Э образована крышей, дном, дверцей, двумя передними направляющими и двумя съёмными боковыми стенками с точечными замками. Дополнительно может устанавливаться задняя стенка А-ШРН-Х. Все элементы жёстко фиксируются друг к другу за счёт креплений КМ-2-25. Данный тип шкафа исключительно лёгок в сборке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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