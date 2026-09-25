Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло черный ШРН-Э-6.350.1-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 540 руб.
В наличии
Код товара: 736865
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8 540 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
281
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х37х15
Вес, кг.
11.7
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло черный ШРН-Э-6.350.1-9005
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
281
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло черный ШРН-Э-6.350.1-9005 - по цене 8540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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