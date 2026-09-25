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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500.1 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 800 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500.1
17 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
сплошная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
78х64х23
Вес, кг.
25

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500.1

Настенный шкаф 19" серии ШРН-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-М удобен для организации сетей требующих частого обслуживания, и добавления активного и пассивного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-М имеет разборную конструкцию каркасного типа, которая включает боковые рамы со съемными стенками. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Доступ для установки и коммутации оборудования возможен с четырех сторон. Рамная конструкция придает шкафу повышенную жесткость. Настенный шкаф 19" ШРН-М крепится на стену через отверстия в задней стенке. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом, сплошной или перфорированной металлической дверью. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Боковые стенки фиксируются точечными замками. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Задняя часть рам шкафа имеет юнитовую перфорацию, что позволяет производить монтаж оборудования и аксессуаров имеющих четыре точки крепления. Также возможна установка второй пары вертикальных направляющих. Возможна установка задней стенки. Настенный шкаф 19" ШРН-М поставляется в разобранном виде.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
сплошная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный шкаф 19" серии ШРН-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-М удобен для организации сетей требующих частого обслуживания, и добавления активного и пассивного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-М имеет разборную конструкцию каркасного типа, которая включает боковые рамы со съемными стенками. Отсутствие острых углов с фронтальной стороны повышают безопасность при эксплуатации и обслуживании шкафов, что помогает исключить человеческие травмы при соприкосновении со шкафом. Доступ для установки и коммутации оборудования возможен с четырех сторон. Рамная конструкция придает шкафу повышенную жесткость. Настенный шкаф 19" ШРН-М крепится на стену через отверстия в задней стенке. Новый усиленный точечный замок с поворотной ручкой увеличивает жесткость фиксации двери в закрытом положении и защиту от несанкционированного доступа, а также обеспечивает удобство при её открывании. Новая конструкция стеклянной двери с механическим креплением стекла увеличивает её жесткость, и обеспечивает легкую замену стекла при его повреждении. Возможна комплектация дверью с тонированным ударопрочным стеклом, сплошной или перфорированной металлической дверью. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Боковые стенки фиксируются точечными замками. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Задняя часть рам шкафа имеет юнитовую перфорацию, что позволяет производить монтаж оборудования и аксессуаров имеющих четыре точки крепления. Также возможна установка второй пары вертикальных направляющих. Возможна установка задней стенки. Настенный шкаф 19" ШРН-М поставляется в разобранном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500.1 - по цене 17800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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