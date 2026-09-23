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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736858
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х60х46
Вес, кг.
31

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500

Настенный шкаф 19" серии ШРН-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-М удобен для организации сетей требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-М имеет разборную конструкцию каркасного типа, которая включает боковые рамы со съемными стенками. Доступ для установки и коммутации оборудования возможен с четырех сторон. Рамная конструкция придает шкафу повышенную жесткость. Настенный шкаф 19" ШРН-М крепится на стену через отверстия в задней стенке.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный шкаф 19" серии ШРН-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-М удобен для организации сетей требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН-М имеет разборную конструкцию каркасного типа, которая включает боковые рамы со съемными стенками. Доступ для установки и коммутации оборудования возможен с четырех сторон. Рамная конструкция придает шкафу повышенную жесткость. Настенный шкаф 19" ШРН-М крепится на стену через отверстия в задней стенке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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