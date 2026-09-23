Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
130
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736855
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х57х22
Вес, кг.
22
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500-9005
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — выбор для тех, кто ценит порядок и надежность. При компактной высоте 9U и глубине 480 мм он хорошо впишется даже в небольшое помещение, не занимая лишнего пространства. Внутреннее пространство продумано до деталей: ширина 600 мм и полезная глубина 456 мм дают свободу для размещения оборудования, а высокая максимальная нагрузка — целых 130 кг — рассчитана даже на тяжелые устройства. Прочная металлическая дверь защищает содержимое, пока стильный черный цвет шкафа гармонично смотрится в любом интерьере.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
456
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Страна производитель
Беларусь
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — выбор для тех, кто ценит порядок и надежность. При компактной высоте 9U и глубине 480 мм он хорошо впишется даже в небольшое помещение, не занимая лишнего пространства. Внутреннее пространство продумано до деталей: ширина 600 мм и полезная глубина 456 мм дают свободу для размещения оборудования, а высокая максимальная нагрузка — целых 130 кг — рассчитана даже на тяжелые устройства. Прочная металлическая дверь защищает содержимое, пока стильный черный цвет шкафа гармонично смотрится в любом интерьере.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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