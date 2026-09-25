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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650.1 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО 600x650 ШРН-15.650.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО 600x650 ШРН-15.650.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО 600x650 ШРН-15.650.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО 600x650 ШРН-15.650.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 010 руб. 
Начислим 339 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736852
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650.1
19 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
670
Полезная глубина (мм)
605
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х67х60
Вес, кг.
29.3

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650.1

Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования ЦМО ШРН-15.650.1 — идеальное решение для организации и защиты вашей критически важной аппаратуры. В современном мире, где бесперебойная работа сетевого оборудования является залогом эффективности, этот шкаф становится надежным фундаментом любой инфраструктуры, от серверных комнат до центров обработки данных. Его настенное исполнение позволяет оптимально использовать пространство, освобождая ценную площадь пола для другого оборудования. Благодаря этому шкаф легко впишется в любое помещение, обеспечивая легкий и удобный доступ к размещенным внутри устройствам. Высота конструкции в пятнадцать унитарных модулей предоставляет значительные возможности для монтажа самого разнообразного оснащения стандарта девятнадцать дюймов. Это позволяет разместить в одном корпусе множество единиц техники, создавая компактный и функциональный узел. Габаритные параметры шкафа тщательно продуманы для обеспечения максимального удобства. При ширине пятьсот девяносто девять миллиметров и глубине шестьсот семьдесят миллиметров, внутреннее полезное пространство составляет шестьсот пять миллиметров. Такая глубина позволяет без труда размещать даже относительно габаритные устройства, обеспечивая достаточный зазор для прокладки кабелей и вентиляции. Каждый компонент, установленный внутри, будет надежно закреплен на стандартном монтажном профиле, что гарантирует стабильность и безопасность эксплуатации.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
670
Полезная глубина (мм)
605
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования ЦМО ШРН-15.650.1 — идеальное решение для организации и защиты вашей критически важной аппаратуры. В современном мире, где бесперебойная работа сетевого оборудования является залогом эффективности, этот шкаф становится надежным фундаментом любой инфраструктуры, от серверных комнат до центров обработки данных. Его настенное исполнение позволяет оптимально использовать пространство, освобождая ценную площадь пола для другого оборудования. Благодаря этому шкаф легко впишется в любое помещение, обеспечивая легкий и удобный доступ к размещенным внутри устройствам. Высота конструкции в пятнадцать унитарных модулей предоставляет значительные возможности для монтажа самого разнообразного оснащения стандарта девятнадцать дюймов. Это позволяет разместить в одном корпусе множество единиц техники, создавая компактный и функциональный узел. Габаритные параметры шкафа тщательно продуманы для обеспечения максимального удобства. При ширине пятьсот девяносто девять миллиметров и глубине шестьсот семьдесят миллиметров, внутреннее полезное пространство составляет шестьсот пять миллиметров. Такая глубина позволяет без труда размещать даже относительно габаритные устройства, обеспечивая достаточный зазор для прокладки кабелей и вентиляции. Каждый компонент, установленный внутри, будет надежно закреплен на стандартном монтажном профиле, что гарантирует стабильность и безопасность эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650.1 - по цене 19010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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