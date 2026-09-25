Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650.1
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650.1
Представляем вашему вниманию настенный шкаф для телекоммуникационного оборудования ЦМО ШРН-15.650.1 — идеальное решение для организации и защиты вашей критически важной аппаратуры. В современном мире, где бесперебойная работа сетевого оборудования является залогом эффективности, этот шкаф становится надежным фундаментом любой инфраструктуры, от серверных комнат до центров обработки данных. Его настенное исполнение позволяет оптимально использовать пространство, освобождая ценную площадь пола для другого оборудования. Благодаря этому шкаф легко впишется в любое помещение, обеспечивая легкий и удобный доступ к размещенным внутри устройствам. Высота конструкции в пятнадцать унитарных модулей предоставляет значительные возможности для монтажа самого разнообразного оснащения стандарта девятнадцать дюймов. Это позволяет разместить в одном корпусе множество единиц техники, создавая компактный и функциональный узел. Габаритные параметры шкафа тщательно продуманы для обеспечения максимального удобства. При ширине пятьсот девяносто девять миллиметров и глубине шестьсот семьдесят миллиметров, внутреннее полезное пространство составляет шестьсот пять миллиметров. Такая глубина позволяет без труда размещать даже относительно габаритные устройства, обеспечивая достаточный зазор для прокладки кабелей и вентиляции. Каждый компонент, установленный внутри, будет надежно закреплен на стандартном монтажном профиле, что гарантирует стабильность и безопасность эксплуатации.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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